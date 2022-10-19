Среда, 19 октября, 2022
Татьяна Проводина

Мобилизованные сотрудники РязГМУ получат по 100 тысяч рублей от вуза

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Изображение от prostooleh на Freepik

Учёный совет Рязанского медицинского университета 18 октября решил оказать единовременную материальную помощь мобилизованным работникам — они получат по 100 тысяч рублей.

Если призвали членов их семей, выплата составит 50 тысяч рублей. Об этом информирует Сова-Ньюс62.

Также вуз окажет поддержку студентам коммерческих отделений, в семьях которых есть мобилизованные родственники или они имеют статус военнослужащих и находятся в зоне специальной операции. Таким студентам предоставят скидку на обучение до конца учебного года в полном объёме.

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