Мобилизованные смогут досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть премии, сообщает Банк России.

Банк России подготовил указания для страховых компаний, документ находится на общественном обсуждении. Чтобы получить часть стоимости полиса за неиспользованный период, гражданин должен будет написать заявление страховщикам. Подать его можно будет как лично, так и на сайте страховой компании.

Также досрочно отказаться от полиса мобилизованного сможет другой человек, получив соответствующую нотариальную доверенность.

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