Пятница, 23 сентября, 2022
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Мобилизация в Рязанской области будет идти до особого распоряжения

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Фото: ИД "Пресса"

Частичная мобилизация в Рязанской области продлится до особого распоряжения. Об этом рассказал военком Пронского и Старожиловского районов Евгений Антонов, сообщает сайт ИД «Пресса».

Частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. На следующий день в учебный центр направилась первая партия пронских и старожилоских резервистов. Повестки эти люди получили накануне вечером.

Перед отъездом военком рассказал мобилизованным, что теперь они поступили в распоряжение армии России. Мужчины пройдут подготовку в учебном центре, затем будут выполнять поставленные командованием задачи.

По словам Антонова, активно помогают в мобилизации главы местных поселений. Мобилизация продолжается, новые повестки уже вручены.

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