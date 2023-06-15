Многофункциональный семейный центр открылся в Спас-Клепиках Рязанской области

В Спас-Клепиках заработал Многофункциональный семейный центр (МСЦ), – пишет издательство «Пресса».

Центр позволит гражданам комплексно решать вопросы в режиме «одного окна», – отметила начальник сектора отдела соцзащиты населения по Касимовскому и Клепиковскому районам Надежда Рыболовлева.

В МСЦ можно оформить соцвыплаты, получить помощь в трудоустройстве, заключить соцконтракт и многое другое.

Надежда Рыболовлева: «Подобный центр в Рязани доказал свою эффективность. В МСЦ можно обратиться с любой проблемой и с любым вопросом»

Уже в первый день работы в клепиковский МСЦ обратились люди по вопросам обеспечения средствами социальной адаптации, заключения соцконтракта на ведение личного подсобного хозяйства, по поиску работы и оздоровления.

Многофункциональный семейный центр расположен по адресу: г. Спас-Клепики, пл. Ленина, д. 17. Подробности можно узнать по телефону: 8 (49142) 2-64-37.