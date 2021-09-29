Многодетным рязанцам полагаются выплаты на школьные принадлежности

С 21 сентября многодетным рязанским семьям начали выплачивать ежегодные выплаты на школьные принадлежности. О том, как их получить, сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

С этого года выплата предоставляется в беззаявительном порядке. Тем, кто уже ранее получал её, деньги зачислят автоматически. Подавать заявление не нужно вплоть до окончания ребёнком 9 класса.

Со дня начала обучения ребенка в 10 и 11 классах сведения об этом необходимо представить в отдел социальной защиты населения по месту жительства в течение 30 календарных дней, — говорится в сообщении.

Дополнительную информацию по вопросу оформления выплаты можно получить по единому социальному телефону: 8 (4912) 513-600.