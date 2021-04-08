Многодетным предложили выделять субсидии на погашение ипотеки под строительство

Господдержку по государственной программе софинансирования ипотеки для многодетных хотят расширить. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию во втором чтелнии.

Господдержку планируют распространить на кредиты на строительство или покупку недостроенного дома. Речь идёт о программе поддержки многодетных семей. По ней они могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма доступна семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Сейчас целью кредитного договора может быть покупка жилого помещения, в том числе объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС), земельного участка для ИЖС или жилья по договору долевого строительства, — пишет «Парламентская газета».

Также предложенный перечень дополнили следующие пункты: оплата паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива и приобретение жилья в рамках льготных программ регионов.

Кроме того господдержку смогут распространить на случаи, когда ипотеку получают на приобретение жилья с неотделимыми улучшениями или ремонтом, а также со страховкой объекта.