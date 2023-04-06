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Четверг, 6 апреля, 2023
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Многодетный отец вышел на одиночный пикет против показа в Рязани спектакля «Служанки»

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Фото: vk.com/rznnews62

В Рязани многодетный отец Сергей Костяной провёл на одиночный пикет с требованием запретить показ спектакля «Служанки», сообщает группа «Новости Рязани ВКонтакте».

Костяной — участник православного движение «Сорок сороков». По его мнению, спектакль является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и показывать его нельзя. Тем более в Филармонии — государственном учреждении.

Своё мнение о спектакле рязанец составил, прочитав отзывы в интернете, посмотрев фото. Также он заявлет, что спектакль является наследием покойного режиссёра Романа Виктюка, использовавшего в своих работах неприкрытую пропаганду нетрадиционных отношений.

— И не будем забывать, что российское законодательство с недавних пор предполагает запрет любой агитации нетрадиционных отношений и ответственность для пропагандирующих идеи ЛГБТ. Очень странно, что данным спектаклем еще не заинтересовалась прокуратура, — заявлет Костяной.

Ещё одна претензия рязанца к личности Романа Виктюка. По его информации, режиссёр открыто высказывался против жителей Донбасса, которые не приняли майдан. С учётом проходящей специальной военной операции «его показ аморален», считает Костяной.

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