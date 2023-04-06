Многодетный отец вышел на одиночный пикет против показа в Рязани спектакля «Служанки»

В Рязани многодетный отец Сергей Костяной провёл на одиночный пикет с требованием запретить показ спектакля «Служанки», сообщает группа «Новости Рязани ВКонтакте».
Костяной — участник православного движение «Сорок сороков». По его мнению, спектакль является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и показывать его нельзя. Тем более в Филармонии — государственном учреждении.
Своё мнение о спектакле рязанец составил, прочитав отзывы в интернете, посмотрев фото. Также он заявлет, что спектакль является наследием покойного режиссёра Романа Виктюка, использовавшего в своих работах неприкрытую пропаганду нетрадиционных отношений.
Ещё одна претензия рязанца к личности Романа Виктюка. По его информации, режиссёр открыто высказывался против жителей Донбасса, которые не приняли майдан. С учётом проходящей специальной военной операции «его показ аморален», считает Костяной.
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