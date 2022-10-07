Многодетный отец из Рязани выиграл в моментальную лотерею 1 000 000 рублей

Два года назад Владимир Филатов* познакомился с государственными лотереями бренда «Столото» и начал мечтать о крупном призе. В заветный день, 20 августа 2022 года, мужчина отправился в киоск «Столото», который находится далеко от дома. Не торопясь, он прогулялся до него пешком и приобрел билет моментальной лотереи с дизайном «Жилищная лотерея». Стерев защитный слой, рязанец выиграл 1 000 000 рублей.

После радостной новости супруга Владимира раскрыла ему свой секрет. За два месяца до победы она говорила заветные слова, которые, по ее мнению, притянули удачу. Когда женщина встречала на улице дорогую машину, она называла марку автомобиля и добавляла: «К нашему миллиону».

— Все, что с нами сейчас происходит, похоже на сказку. Сказать, что мы обрадовались выигрышу, будет слишком просто. Мы в восторге! Эмоции очень сильные, похожи на рождение детей. Но мы не будем на этом останавливаться! Теперь билеты начнет покупать даже жена, хотя раньше относилась к лотереям скептически, — уверенно заявляет Владимир.

Супруги потратят часть выигранных денег на образование детей, остальные отложат на их будущее. Старший сын оканчивает техникум по направлению металлообработки, средняя дочь учится на втором курсе в академии народных искусств на кружевницу, младшая перешла в шестой класс.

Владимир работает водителем-снабженцем. Свободное время семья проводит вместе, любит отдыхать в торгово-развлекательных центрах, часто посещает кинотеатры. Каждую неделю Филатовы устраивают семейные застолья за просмотром сериалов японской мультипликации — аниме. В эти дни главным шеф-поваром на кухне становится старший сын супругов. Молодой человек балует домочадцев суши и роллами собственного приготовления.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.

*Фото публикуется с разрешения победителя.

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