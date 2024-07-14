Многодетную рязанку будут судить за нецелевое использование маткапитала

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 33-летней многодетной местной жительницы, которая использовала материнский капитал не по назначению. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Обвиняемая предоставила поддельные товарные чеки на строительные и отделочные материалы на сумму 120 тыс. рублей. Эту сумму ей перечислили из средств областного бюджета. Но ей женщина распорядилась по своему усмотрению.

Теперь рязанку обвиняют в совершении мошенничества при получении социальных выплат (ч.1 ст.159.2 УК РФ). Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье.