Многие мусорные полигоны в Рязанской области уже исчерпали свою мощность

В Рязанской области многие мусорные полигоны уже исчерпали свою мощность. Об этом написал в «ВКонтакте» председатель областной Думы Аркадий Фомин.

В региональном парламенте по предложению губернатора Павла Малкова создана рабочая группа по вопросам обращения с отходами. По словам Фомина, она объединит парламентариев, членов правительства, экспертов, жителей.

Первое заседание группы состоялось 15 мая. Как было заявлено, в Рязанской области действует 40 объектов размещения мусора.

«Совместно мы должны определить, как будем решать вопросы утилизации отходов в дальнейшем — организовывать новые полигоны или строить современные мусороперерабатывающие заводы», — написал Аркадий Фомин.

Участники рабочей группы проанализируют состояние рязанской системы обращения с отходами, оценят опыт работы других регионов.