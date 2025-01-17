Младенческая смертность в Рязанской области достигла исторического минимума

В 2024 году уровень младенческой смертности в Рязанской области снизился до исторического минимума — 4 промилле. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале, подчеркнув, что эта цифра стала результатом комплексной работы по улучшению родовспоможения и медицинских услуг для беременных.

Внимание к родовспоможению

Как отметил губернатор, вопросы родовспоможения стали одними из первых, к которым он обратился в начале своей работы. Ранее младенческая смертность в области была в два раза выше, чем в среднем по России, что ставило под сомнение качество медицинских услуг в регионе. Многие жители Рязанской области выезжали рожать в другие регионы, стремясь к более высокому уровню медицинской помощи.

За два года работы властей были сделаны значительные шаги для улучшения ситуации. Павел Малков сообщил, что ему лично докладывают о каждом случае младенческой смерти, проводится разбор каждой ситуации, а также аудиторская проверка всех акушерских и гинекологических учреждений.

Реклама

Рязанский перинатальный центр

Особое внимание было уделено Рязанскому перинатальному центру. Здесь провели модернизацию, оснастив его по самым современным стандартам. Центр был усилен высококвалифицированными специалистами и освоил новые методы медицинской помощи. Сегодня он принимает самые сложные роды и успешно выхаживает недоношенных детей. В 2024 году в регионе не было зарегистрировано случаев смерти жизнеспособных детей при родах, что стало важным достижением.

Развитие системы перинатальной помощи

В регионе была выстроена полноценная система перинатальной помощи, которая включает в себя не только родовспоможение, но и акушерскую, гинекологическую помощь на всех этапах беременности. Важной частью этой системы стал единый колл-центр для беременных, который помогает женщинам получать консультации и поддержку на всех этапах беременности.

Перинатальный центр теперь не только принимает роды, но и ведет патронаж беременных и их семей, что позволяет предоставлять более комплексную медицинскую помощь. В рамках новых инициатив для будущих мам создаются более комфортные условия в медицинских учреждениях.

Будущие перспективы

По новому нацпроекту «Семья» до 2030 года планируется расширение сети женских консультаций в районах Рязанской области. Также продолжится оснащение перинатального центра современным оборудованием. Эти шаги позволят укрепить систему родовспоможения и продолжить снижение уровня младенческой смертности в регионе.

Таким образом, благодаря целенаправленным усилиям властей и медицинского сообщества, Рязанская область сделала значительный шаг вперед в улучшении условий для родовспоможения и здоровья матерей и детей.