Мёд, герои легенд и современное искусство! Афиша мероприятий на выходные 17-18 августа в Рязани

7info представляет афишу предстоящих выходных.

17 августа

Сразу четыре фестиваля, огромное количество мастер-классов и необычная выставка ждут рязанцев. Осталось выбрать, куда именно отправиться.

С 09:00 до 17:00 в Рыбном состоится праздник мёда «Пчёлы и семейные традиции» на улице Почтовой, 22. Организован Федеральным научным центром пчеловодства. 0+

Музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова».

Если среди всего множества фермерских товаров вас интересует не только мёд, стоит вместо Рыбного отправиться в Кораблинский район на IV открытую ярмарку продукции садоводства, огородничества, животноводства и предметов народного хозяйства «Худековский погребок» 0+.

В программе:

С 10:00 до 15:00 – бесплатное посещение экспозиции «Худеков, Ерлино и эпоха»

С 11:00 до 15:00 – дегустация Ерлинского травяного чая со сладостями.

С 11:00 до 13:00 – концертная программа с участием творческих коллективов Рязанской области

14:00 – сборная экскурсия «Видовое разнообразие Ерлинского парка».

В рязанском КДЦ «Октябрь» в 11:00 – мастер-класс по изготовлению панно в технике квиллинг «Волшебство в бумажном завитке». Посетить мероприятие могут гости всех возрастов. Участников обучат работе с бумажной филигранью или бумагокручением и продемонстрируют, как из самого доступного материала может получиться настоящий шедевр.

Запись по телефону 41-43-95, возможна покупка билетов по Пушкинской карте. 6+

Шиловский район погрузится в древнерусские истоки. В 14:00 стартует программа XII Историко-Фольклорного фестиваля «Слава Добрыни». 0+

14:00 – представление «Русские богатыри» с участием дружины ратоборцев «Русичи», а также начало работы площадок.

19:00 – выступление рэпера BLLACK-SANTA

20:00 – заставный костёр и концерт фолк-рок группы «Сколот».

Рязанская ВДНХ

Ну и бывший Торговый городок, разумеется, не оставил нас без фестиваля на этой неделе. На сей раз мероприятие посвящено танцевальному искусству.

С 17:00 до 18:30 – мастер-класс по направлению «Бразильский звук» от школы танцев «Air Dance».

С 18:30 до 20:00 – мастер-класс по направлению «K-pop» от коллектива «Bread ducks dance team». Эта же команда выступит позже в концертной программе.

С 21:00 до 22:00 – концерт кавер-группы «Smith».

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18 августа

Что ж, после такой насыщенной субботы определённо стоит отдохнуть и расслабиться. Сделать это можно на летней эстраде КДЦ Октябрь, где солисты и артисты центра сыграют и споют для гостей хиты шансона в рамках концерта «Душа настроена на песни». Начало в 18:00. 0+