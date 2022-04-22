Мэрия Рязани утвердила проект комплексной застройки территории ЖБИ-8

Мэрия Рязани утвердила проект комплексного развития территории бывшего ЖБИ-8. Соответствующее постановление опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

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Документ разработан на основании договора о комплексном развитии, который заключили в декабре прошлого года. 7 апреля по проекту прошли публичные слушания, комиссия по землепользованию и застройке горадминистрации рекомендовала принять необходимые корректировки в Генплан Рязани.

Напомним, на территории бывшего ЖБИ-8 (в границах улиц Чкалова, Весенняя, Высоковольтная, Островского) планируют возвести несколько многоэтажек. Строительство пройдёт в два этапа.