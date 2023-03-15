Среда, 15 марта, 2023
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Мэрия Рязани сообщила о ночных работах на улицах города 16 марта

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Дирекция благоустройства продолжает работать в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Днем 15 марта работники ДБГ очищали тротуары от наледи, собирали случайный мусор, выполняли формовочную обрезку. Работы продолжатся в ночь с 15 на 16 марта.

Запланирована механизированная уборка снега и наледи с проезжей части на улицах Новоселов, Куйбышевское шоссе и разворотном круге улицы Забайкальской. В работах будут задействованы грейдеры, самосвалы, погрузчики и другая спецтехника.

В план могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями.

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