Четверг, 1 февраля, 2024
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Мэрия Рязани собирается дисциплинировать коммерческих перевозчиков

7info
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В этом году в Рязани планируется принять ряд мер, которые позволят дисциплинировать коммерческих перевозчиков. Об этом в комментариях на странице губернатора Павла Малкова заявили представители городской администрации.

Какие конкретно меры примут, не уточняется. В ответе пишут, что они помогут повысить ответственность в отношении соблюдения графика движения.

Рязанец пожаловался на обслуживание маршрута № 41. По его словам, «автобусы слишком долго ездят, а местами и вовсе пропускают остановки».

Пользователь соцсети предлагает «убрать с линии частников, а всех водителей трудоустраивать в УРТ».

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