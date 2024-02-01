Мэрия Рязани собирается дисциплинировать коммерческих перевозчиков

В этом году в Рязани планируется принять ряд мер, которые позволят дисциплинировать коммерческих перевозчиков. Об этом в комментариях на странице губернатора Павла Малкова заявили представители городской администрации.

Какие конкретно меры примут, не уточняется. В ответе пишут, что они помогут повысить ответственность в отношении соблюдения графика движения.

Рязанец пожаловался на обслуживание маршрута № 41. По его словам, «автобусы слишком долго ездят, а местами и вовсе пропускают остановки».

Пользователь соцсети предлагает «убрать с линии частников, а всех водителей трудоустраивать в УРТ».