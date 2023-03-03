Мэрия Рязани объяснила задержки общественного транспорта

Мэрия Рязани в телеграм-канале губернатора Николая Любимова ответила на жалобу жителя города на плохую работу общественного транспорта. Особенно много нареканий на отсутствие маршруток и автобусов по вечерам.

«При составлении графика движения учитывается режим труда и отдыха водителей, а также сложившейся на маршруте пассажиропоток, изменяющийся по времени суток, — говорится в сообщении. — Минимально возможные интервалы движения установлены в часы „пик“, в межпиковое время и после 20:00 интервалы незначительно увеличиваются. К сожалению, на график движения влияют утренние и вечерние транспортные заторы, из-за чего интервалы могут увеличиваться.

Маршрутная сеть сформирована таким образом, что пассажиры могут доехать до любой точки города без пересадки или не более чем с одной пересадкой.

Для удобства планирования своих поездок жители могут воспользоваться Интернет-ресурсом: regionbus62.ru, мобильным приложением „Умный транспорт“, где движение транспорта отображается в реальном времени.

Специалисты управления транспорта принимают предложения и замечания жителей по тел: 29-78-07».