Мэрия напомнила о запуске фейерверков на территории города Рязани

В преддверии предстоящих новогодних праздников управление по делам ГОиЧС администрации Рязани напоминает о соблюдении мер безопасности при использовании фейерверков, а также рассказывает, как выбрать пиротехнику и площадку для запуска, какие правила нужно соблюдать, чтобы не получить травму.

Все пиротехнические изделия делятся на 5 групп (классов) по степени опасности:

1-й класс – бенгальские огни, фонтаны «безопасного огня», хлопушки. Опасный радиус полметра;

2-й класс – фонтаны, петарды. Опасный радиус 5 метров;

3-й класс – ракеты, и самый эффектный и популярный тип фейерверков – батареи салютов. Опасный радиус – от 20 метров;

4-й, а так же 5-й класс – это специализированная пиротехника, использовать которую могут только люди с соответствующей лицензией. Если Вы не обладаете специализированным образованием, нужно избегать таких фейерверков.

Необходимо покупать только сертифицированную и не просроченную пиротехнику. Приобретая фейерверк, в обязательном порядке требуйте сертификат, в нем обязан быть указан класс изделия. Если он отсутствует, воздержитесь от покупки такого изделия.

Запрещено запускать фейерверки:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

в) на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;

г) во время проведения демонстраций и шествий;

д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;

е) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;

ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.

Организация и проведение фейерверков на территории города Рязани при проведении массовых мероприятий в местах массового пребывания людей осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 25.09.2008 №646-I. В данном случае фейерверки с использованием пиротехнических изделий III-V классов по степени опасности могут осуществляться только на основании разрешения администрации города по согласованию с ГУ МЧС России по Рязанской области и УМВД России по Рязанской области. Выдача разрешений на проведение таких фейерверков регламентируется постановлением администрации Рязани от 20.12.2011 №5734.

Под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования города, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.

Запуск фейерверков 4-го и 5-го класса может осуществляться только юридическими лицами, зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке и имеющими лицензии на осуществление этого вида деятельности.

По состоянию на 28 декабря обращений о выдаче разрешений в администрацию города не поступало.