Мэрия: более 70 тысяч рязанцев и гостей города посетили новогодние праздничные мероприятия

Новогодние и рождественские праздники в Рязани подошли к концу. В этом году праздничные мероприятия порадовали рязанцев и гостей города множеством ярких впечатлений: световые инсталляции и фотозоны, семейные анимационные программы, интересные, концептуальные проекты и необычные экскурсии. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Как сообщили в управлении культуры, за период новогодних каникул участниками общегородских мероприятий стали более 70 тыс. человек, экскурсионно-туристический поток составил 40 тыс., из которых 12,5 тысяч разместились в рязанских отелях.

Большой популярностью пользовались такие объекты показа, как архитектурный музей-заповедник «Рязанский Кремль», Музей истории рязанского леденца, а также новые, но уже достаточно известные музеи: Музей «Пахнет хлебом» и Музей истории рязанского шоколада.

Основными центрами притяжения стали ул. Почтовая, Лыбедский бульвар, территория хлебозавода № 1, Торговый городок и Лесопарк с арт-площадкой «День рождения Нового года», фестивалем ледовых скульптур, новогодней ярмаркой и катком, резиденцией Деда Мороза.

Популярной локацией семейного отдыха стала Мастерская снеговика с разнообразными мастер-классами, рекреационными и фотозонами. Большой интерес также вызвали проекты «Рязанский Почтальон» и «Катание «на тройке».