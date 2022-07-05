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Вторник, 5 июля, 2022

Мэр Вавилин предложил захоронить Ленина в Ульяновске

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Мэр Вавилин предложил захоронить Ленина в Ульяновске

Фото: pixabay.com

Градоначальник Дмитрий Вавилин задумался о захоронении тела Владимира Ильича Ленина в Ульяновске, пишет Ульяновск онлайн.

Такая идея пришла ему в голову на встрече с архитекторами в «Точке кипения», где обсуждалась концепция благоустройства центра города.

«Я бы посмотрел повыше и замахнулся бы на самое большое. Например, вопрос с захоронением Владимира Ленина рано или поздно встанет, и здесь мы должны предусмотреть какой-то резерв», – отметил Вавилин.

Глава администрации пояснил, что хотел бы обсудить этот вопрос с профессионалами.

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