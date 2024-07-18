Мэр уральского города засудил молодую маму, назвавшую его бандитом

Глава администрации Богдановича Свердловской области Олег Нейфельд отсудил 25 тысяч рублей у местной жительницы Ирины Костылевой, назвавшей его бандитом в соцсетях, пишет E1.RU.

Женщина обвиняла чиновника в том, что он якобы способствует рейдерскому захвату кладбища.

«Скоро копка могил будет стоить от 70 тысяч рублей <…> Ваш регламент заключается в том, что скоро люди кредиты будут брать, чтобы им выкопали могилу. Наш мэр — это бандит, а бандиты любят много денег», — написала Костылева.

По мнению суда, она опорочила честь и достоинство главы города. Нейфельд отмечал, что после оскорбительных публикаций у него ухудшилось здоровье, начались душевные волнения и переживания.

У женщины двое детей, сейчас она находится в декрете, а ее муж на СВО.

Защита Костылевой намерена обжаловать решение суда.