Четверг, 18 июля, 2024

Мэр уральского города засудил молодую маму, назвавшую его бандитом

Автор: powder

Опубликовано

Глава администрации Богдановича Свердловской области Олег Нейфельд отсудил 25 тысяч рублей у местной жительницы Ирины Костылевой, назвавшей его бандитом в соцсетях, пишет E1.RU.

Женщина обвиняла чиновника в том, что он якобы способствует рейдерскому захвату кладбища.

«Скоро копка могил будет стоить от 70 тысяч рублей <…> Ваш регламент заключается в том, что скоро люди кредиты будут брать, чтобы им выкопали могилу. Наш мэр — это бандит, а бандиты любят много денег», — написала Костылева.

По мнению суда, она опорочила честь и достоинство главы города. Нейфельд отмечал, что после оскорбительных публикаций у него ухудшилось здоровье, начались душевные волнения и переживания.

У женщины двое детей, сейчас она находится в декрете, а ее муж на СВО.

Защита Костылевой намерена обжаловать решение суда.

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