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Пятница, 21 апреля, 2023
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Мэр Сорокина объявила об отмене шествия «Бессмертного полка» в Рязани

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина подтвердила: шествия «Бессмертного полка» в 2023 году в городе на 9 мая не будет. Причина отмены – необходимость обеспечить безопасность граждан, написала она в своём telegram-канале.

При этом саму акцию не отменяют. По словам мэра, есть другие форматы её проведения, например, «онлайн».

В целом в рамках празднования Дня Победы подготовлена программа из 78 мероприятий. Её жителям Рязани представят уже совсем скоро.

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