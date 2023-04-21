Мэр Сорокина объявила об отмене шествия «Бессмертного полка» в Рязани

Глава администрации Рязани Елена Сорокина подтвердила: шествия «Бессмертного полка» в 2023 году в городе на 9 мая не будет. Причина отмены – необходимость обеспечить безопасность граждан, написала она в своём telegram-канале.

При этом саму акцию не отменяют. По словам мэра, есть другие форматы её проведения, например, «онлайн».

В целом в рамках празднования Дня Победы подготовлена программа из 78 мероприятий. Её жителям Рязани представят уже совсем скоро.