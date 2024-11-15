Пятница, 15 ноября, 2024
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Мэр Самары Лапушкина ушла в отставку

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Алексей Самохин

В пятницу депутаты Самарской городской думы приняли отставку мэра Елены Лапушкиной, которая возглавляла город с декабря 2017 года.

Пресс-служба мэрии сообщила ТАСС, что временно исполняющим обязанности главы города назначен Иван Носков, первый заместитель Лапушкиной. Носков, до недавнего времени руководивший Дзержинском в Нижегородской области, стал заместителем мэра Самары в октябре 2024 года.

Отставка Лапушкиной связана с тем, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предложил ее кандидатуру на должность уполномоченного по правам человека в регионе. Эта должность освободилась в конце октября, когда истек срок полномочий предыдущего омбудсмена Ольги Гальцовой.

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