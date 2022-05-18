Мэр Рязани Сорокина рассказала о подготовке к будущему отопительному сезону

В среду, 18 мая, мэр Рязани Елена Сорокина провела совещание по итогам отопительного сезона и планам по подготовке к будущему. Об этом глава администрации рассказала на своей странице Вконтакте.

По словам Сорокиной, во время прошедшего отопительного сезона не было серьёзных аварий. К будущему сезону начались готовиться заранее; для это был создан городской оперативный штаб.

«Поставила задачу – до 1 июля актуализировать схему теплоснабжения города», — написала мэр.

Сорокина рассказала, что в 2022 году коммунальщики отремонтируют тепловые сети на улице Пушкина, Стройкова, Малом шоссе, улице Островского, Зубковой, Тимуровцев, Некрасова, Шереметьевском проезде, улице Трудовая, Попова.

Плановый ремонт пройдет на 58 котельных, 128 центральных тепловых пунктах, 12 повысительных насосных станциях и квартальных тепловых сетях. Всего на эти цели потратят около 465 млн рублей.

«Работы на магистральных теплопроводах нужно обязательно синхронизировать с капитальным ремонтом дорог. Ремонт теплосетей должен быть выполнен до дорожников, чтобы не вскрывать свежий асфальт», — отметила мэр.

Гидравлические испытания и опрессовку на 218 объектах социальной сферы планируют завершить до 1 сентября.