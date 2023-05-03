Мэр Рязани Сорокина рассказала, как готовят к Дню Победы мемориалы на окраинах города

В преддверии празднования Дня Победы глава администрации Рязани Елена Сорокина встретилась с председателями ТОС в Канищеве, Недостоеве, Карцеве, Шереметьево-Песочне, Никуличах, на других территориях, где установлены мемориалы павшим во время Великой Отечественной войны. Об этом она написала ВКонтакте.
По словам мэра, большую роль в сохранении памятников играют представители территориального общественного самоуправления.
Глава администрации рассказала о случае в посёлке Карцево, где неизвестные повредили табличку с именами погибших. Сорокина отметила, что случаи вандализма недопустимы.
Сотрудники Дирекции благоустройства скоро изготовят новую табличку и установят на мемориале.
Также Сорокина поблагодарила жителей посёлка Никуличи за заботу о памятнике.
Городские службы должны завершить работы на мемориалах в ближайшие дни.
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