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Четверг, 13 января, 2022
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Мэр Рязани Сорокина пообещала выйти на уборку снега

Александр Ильин

Глава администрации Рязани Елена Сорокина заявила, что готова выйти с лопатой на уборку улиц от снега. Соответствующий пост мэр опубликовала на своей официальной странице Вконтакте. 

13 января Сорокина проверяла уборку снега в Московском районе Рязани. Она отметила, что к подрядчику, который отвечает за эту территорию, есть претензии. 

Так, снег плохо убирали на улице Энгельса, двор на Вишнёвой, остановки на Мервинской, у ТЦ «Кит». В некоторых местах тротуар почистили, однако снег не вывезли. 

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Мэр сообщила, что из-за надвигающейся метели в пятницу, субботу и воскресенье сотрудники администрации выйдут на уборку. 

«Выйдет и руководящий состав. В таких погодных условиях считаю это нормальным. Наверное, это неидеальное управление, но реальное, жизненное решение! В соцсетях видела призыв взять лопату. Возьму. Готова. Не сахарная», — написала Сорокина. 

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