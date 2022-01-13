Мэр Рязани Сорокина пообещала выйти на уборку снега

Глава администрации Рязани Елена Сорокина заявила, что готова выйти с лопатой на уборку улиц от снега. Соответствующий пост мэр опубликовала на своей официальной странице Вконтакте.

13 января Сорокина проверяла уборку снега в Московском районе Рязани. Она отметила, что к подрядчику, который отвечает за эту территорию, есть претензии.

Так, снег плохо убирали на улице Энгельса, двор на Вишнёвой, остановки на Мервинской, у ТЦ «Кит». В некоторых местах тротуар почистили, однако снег не вывезли.

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Мэр сообщила, что из-за надвигающейся метели в пятницу, субботу и воскресенье сотрудники администрации выйдут на уборку.