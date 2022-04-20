Мэр Рязани Сорокина обсудила с жителями Борок и Острова вопросы половодья

Глава администрации Рязани Елена Сорокина обсудила с жителями посёлка Борки и Острова вопросы половодья. Пост мэр опубликовала на своей странице «Вконтакте».
В седьмом районе Борок Сорокина встретилась с председателем ТОС поселка Леонидом Авериным, который заверил, что сейчас помощь властей им не требуется.
Елена Сорокина отметила, что при угрозе подтопления домохозяйств жители смогут перевезти вещи в пункты временного пребывания.
Подъём уровня воды в реке Трубеж наблюдается и в районе Острова. Здесь оборудован понтонный мост, за которым следят сотрудники Дирекции благоустройства.