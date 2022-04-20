Мэр Рязани Сорокина обсудила с жителями Борок и Острова вопросы половодья

Глава администрации Рязани Елена Сорокина обсудила с жителями посёлка Борки и Острова вопросы половодья. Пост мэр опубликовала на своей странице «Вконтакте».

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В седьмом районе Борок Сорокина встретилась с председателем ТОС поселка Леонидом Авериным, который заверил, что сейчас помощь властей им не требуется.

«Дома не подтоплены, все объекты инфраструктуры продолжают работать, общественный транспорт следует по сокращенному маршруту до остановки «Борки-1» с сохранением текущего расписания», — написала мэр.

Елена Сорокина отметила, что при угрозе подтопления домохозяйств жители смогут перевезти вещи в пункты временного пребывания.

Подъём уровня воды в реке Трубеж наблюдается и в районе Острова. Здесь оборудован понтонный мост, за которым следят сотрудники Дирекции благоустройства.