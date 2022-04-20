7.9 C
Рязань
Среда, 20 апреля, 2022

Мэр Рязани Сорокина обсудила с жителями Борок и Острова вопросы половодья

spot_img
На главнуюОрганы властиАдминистрация

Мэр Рязани Сорокина обсудила с жителями Борок и Острова вопросы половодья

Александр Ильин

Глава администрации Рязани Елена Сорокина обсудила с жителями посёлка Борки и Острова вопросы половодья. Пост мэр опубликовала на своей странице «Вконтакте». 

- Реклама -

В седьмом районе Борок Сорокина встретилась с председателем ТОС поселка Леонидом Авериным, который заверил, что сейчас помощь властей им не требуется.

«Дома не подтоплены, все объекты инфраструктуры продолжают работать, общественный транспорт следует по сокращенному маршруту до остановки «Борки-1» с сохранением текущего расписания», — написала мэр.

Елена Сорокина отметила, что при угрозе подтопления домохозяйств жители смогут перевезти вещи в пункты временного пребывания.

Подъём уровня воды в реке Трубеж наблюдается и в районе Острова. Здесь оборудован понтонный мост, за которым следят сотрудники Дирекции благоустройства. 

«Все наши службы находятся в режиме быстрого реагирования. За обстановкой круглосуточно следят городские спасатели. Мы готовы оперативно минимизировать последствия весеннего паводка», — написала Сорокина.

Мэр Рязани Сорокина обсудила с жителями Борок и Острова вопросы половодья
Мэр Рязани Сорокина обсудила с жителями Борок и Острова вопросы половодья

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяКупальный сезон в Рязани откроется с 1 июня на 5 пляжах
Комментарии для сайта Cackle