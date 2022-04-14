Мэр Рязани Сорокина обсудила с активистами благоустройство променада в Дашково-Песочне

Глава администрации Рязани Елена Сорокина обсудила с активистами благоустройство променада, который соединяет Дубовую рощу, Вишневый сад и сквер за школой № 75 в единый маршрут. Пост мэр опубликовала на своей странице Вконтакте.

«Район густонаселенный, и эта прогулочная рекреационная зона очень востребована у людей. Благоустройство пространства Вишневый сад–Дубовая роща – долгосрочный проект, который мы последовательно реализуем уже несколько лет», — написала Сорокина.

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В 2022 году здесь появится уличное освещение, видеонаблюдение, зеленые насаждения – вишни, липы, ели. Планируется также установка больших качелей.

Елена Сорокина обсудила с активистами благоустройство клумбы на разворотном кругу улицы Шереметьевской. Дизайн объекта рязанцы выберут на голосовании.