Четверг, 5 января, 2023
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Мэр Рязани Сорокина обратилась к горожанам в связи с резким похолоданием

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Мэр Рязани Елена Сорокина обратилась к горожанам в связи с предстоящим похолоданием. По её словам, в ночь на 6 января в городе похолодает до минус 16 градусов, в последующие дни ожидается минус 26 ночью и минус 20 днём.

— Городские службы должны обеспечить бесперебойную подачу света, воды, тепла в жилые дома, на объекты соцсферы и предприятия и быть готовы ликвидировать любые внештатные ситуации, — написала Сорокина на своей странице ВКонтакте.

Дежурные службы города переведены в режим повышенной готовности. Из-за морозов ожидается большая нагрузка на электросети, на МУП РМПТС готовы к выезду 9 ремонтных бригад. Дежурные бригады подготовлены на Водоканале, в Дирекции благоустройства города.

Сорокина также уверена, что общественный транспорт должен работать бесперебойно, несмотря на морозы.

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