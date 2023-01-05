Мэр Рязани Сорокина обратилась к горожанам в связи с резким похолоданием

Мэр Рязани Елена Сорокина обратилась к горожанам в связи с предстоящим похолоданием. По её словам, в ночь на 6 января в городе похолодает до минус 16 градусов, в последующие дни ожидается минус 26 ночью и минус 20 днём.

— Городские службы должны обеспечить бесперебойную подачу света, воды, тепла в жилые дома, на объекты соцсферы и предприятия и быть готовы ликвидировать любые внештатные ситуации, — написала Сорокина на своей странице ВКонтакте.

Дежурные службы города переведены в режим повышенной готовности. Из-за морозов ожидается большая нагрузка на электросети, на МУП РМПТС готовы к выезду 9 ремонтных бригад. Дежурные бригады подготовлены на Водоканале, в Дирекции благоустройства города.

Сорокина также уверена, что общественный транспорт должен работать бесперебойно, несмотря на морозы.