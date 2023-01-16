Понедельник, 16 января, 2023
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Мэр Рязани Сорокина инициировала проверку в школе №62

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По поручению главы администрации Рязани Елены Сорокиной в школе №62 началась проверка. Комиссия прибыла в образовательное учреждение в понедельник, 16 ноября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в школе проверила температурный режим, локальные нормативные акты, в том числе положение о внешнем виде и школьной форме учеников. Обратили внимание на соблюдение школьниками требований к внешнему виду.

Также была проведена беседа с и. о. директора школы Светланой Ворнаковой и её подчинёнными.

– На основании результатов проверки будет принято решение о правомерности действий и.о. руководителя, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в соцсетях появились сообщения, что директор школы устроила рейд по школьной форме. Процесс проверки школьников сопровождался криками. У одной из девочек после разговора с директором случился сердечный приступ.

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