Мэр Рязани Сорокина инициировала проверку в школе №62

По поручению главы администрации Рязани Елены Сорокиной в школе №62 началась проверка. Комиссия прибыла в образовательное учреждение в понедельник, 16 ноября.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в школе проверила температурный режим, локальные нормативные акты, в том числе положение о внешнем виде и школьной форме учеников. Обратили внимание на соблюдение школьниками требований к внешнему виду.

Также была проведена беседа с и. о. директора школы Светланой Ворнаковой и её подчинёнными.

– На основании результатов проверки будет принято решение о правомерности действий и.о. руководителя, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в соцсетях появились сообщения, что директор школы устроила рейд по школьной форме. Процесс проверки школьников сопровождался криками. У одной из девочек после разговора с директором случился сердечный приступ.