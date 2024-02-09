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Мэр Рязани предложил снизить льготные ставки по аренде помещений для семейного бизнеса

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Image by ededchechine on Freepik
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9 февраля глава администрации Рязани Виталий Артёмов рассмотрел обращения жителей в ходе личного приема. Так, к мэру обратилась многодетная мать, воспитывающая четверых детей, она попросила выделить ей помещение под собственное швейное производство.

Виталий Артёмов отметил, что 2024 год объявлен Годом семьи – это уникальная возможность для развития семейного предпринимательства в России. Особое внимание – сохранению семейных ценностей и усилению мер поддержки. Глава администрации предложил инициировать изменения в нормативно-правовые акты и подготовить предложения для снижения льготных ставок арендной платы для семейного бизнеса.

Руководитель городской администрации поручил управлению земельных ресурсов и имущественных отношений также предложить варианты помещений и организовать их осмотр, управлению культуры – устроить экскурсию на производство совместно с подведомственными учреждениями администрации города. Кроме того, заявительнице будет оказано содействие со стороны руководства управления культуры по взаимодействию с АНО «Центр развития креативных индустрий», АНО «Агентство развития туризма» и Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником для реализации продукции и участия в региональных мероприятиях

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