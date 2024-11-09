Мэр Рязани: «Построим будущее нашего города вместе»

8 ноября глава администрации Рязани Виталий Артёмов опубликовал сообщение в своём телеграм-канале в честь Всемирного дня градостроительства. В публикации мэр выразил благодарность всем специалистам, которые работают над развитием городской среды и стремятся сделать Рязань комфортнее и красивее.

«Каждый из нас что-то строит в своей жизни: дом, семью, карьеру… Но есть люди, которые проектируют и строят целые города,» — отметил Виталий Артёмов, обращаясь к профессионалам градостроительной отрасли.

Он подчеркнул, что задача администрации — обеспечить комплексное развитие города, сохраняя при этом его историческую самобытность.

Сейчас ведётся работа над новым Генеральным планом, который должен учитывать уникальные особенности Рязани, её природу и идентичность. Артёмов заявил, что общественность будет привлечена к обсуждению этого градостроительного документа, поскольку мнение жителей играет важную роль в развитии города.

В 2024 году в Рязани были благоустроены сразу несколько значимых территорий, в том числе Нижний городской сад, Лыбедский бульвар, Черезовские пруды, сквер Бирюзова и Новопавловская роща.

Виталий Артёмов также отметил, что по инициативе губернатора Павла Малкова начата реализация Большого пешеходного маршрута, который свяжет важные городские зоны. В рамках этого проекта планируется благоустроить Лыбедский бульвар и Центральный парк культуры и отдыха, а также организовать безопасный переход под железной дорогой на улице Спортивной.

«Мы стремимся к тому, чтобы городские пространства Рязани стали притягательными для людей всех возрастов, создавая новые общественные зоны и делая город комфортным и безопасным,» — подытожил Артёмов, заверив, что администрация продолжит развивать и улучшать городские территории не только в центре, но и на окраинах.

Глава администрации призвал рязанцев поддержать усилия по благоустройству города и отметил, что только совместными усилиями можно построить лучшее будущее для Рязани.