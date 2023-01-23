Мэр Рязани поручила выдавать ТОСам пескосоляную смесь

В понедельник, 23 января, в рязанской мэрии состоялось еженедельное совещание, провела его мэр Сорокина. Обсуждались вопросы зимней уборки Рязани, ликвидации последствий перепада температур. Также обсудили оперативное реагирование городских служб на обращения граждан.

На совещании глава администрации отметила, что проводить обработку от наледи дорог, остановок, парков и скверов важно ежедневно. По поручению Сорокиной ТОСам при запросе будет выделена пескосоляная смесь для посыпки частного сектора. Такое пожелание уже поступило от ТОС «Никуличи».

Контрольно-аналитическое управление мэрии проводит мониторинг своевременной уборки города. Особое внимание уделяют лестницам и тротуарам.

Ещё один вопрос касался соблюдения коммерческими перевозчиками расписания движения транспорта, особенно в вечерние часы. Так, ко всему пассажирскому транспорту будет применяться требование о не менее 80% выпуска на линию подвижного состава.