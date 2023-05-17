Мэр Рязани осмотрела территории благоустройства в городе

Глава администрации Рязани Елена Сорокина 17 мая вместе с профильными специалистами и депутатам побывала на городских территориях и участках дорог, где идёт благоустройство.

На площади Ленина подходит к завершению преображение сквера возле Торговых рядов. Там обустроена детская игровая зона с резиновым покрытием, установлено 50 опор освещения, двое качелей, карусели, лавочки, урны, шезлонги, декоративные вазоны, уложен рулонный газон, возведены 3 настила для отдыха – амфитеатр, сцена и подиум. Прошла подготовка к ремонту фонтана — для облицовки керамогранитом, замены подсветки и подводки.

Градоначальник отметила, что подрядчик не успел завершить площадку, кто-то сломал качели. Их демонтировали, на следующей неделе установят новые. Видео с камер наблюдения передано полиции. Елена Сорокина поручила установить на площадке табличку с возрастными ограничениями по использованию игрового оборудования.

Елена Сорокина: «Давно хотелось, чтобы у нас в центре города появились панорамные качели. Сейчас их подарит жителям Новорязанская ТЭЦ – установка уже запланирована. Спасибо неравнодушному, социально ориентированному бизнесу!»

Перед приёмкой территории мэр поручила привести в порядок газон.

Для эстетически целостного вида скверу потребуется ещё хотя бы один этап благоустройства. На следующей неделе состоятся торги. Запланированы укладка тротуарной плитки в амфитеатре, на новом тротуаре возле пешеходного перехода, по периметру фонтана, монтаж ограждения вокруг амфитеатра и детской площадки, облицовка фонтана керамогранитом, установка чугунного ограждения за амфитеатром, восстановление тротуарной плитки в местах провалов и высадка деревьев взамен старых спиленных.

На участках дорог по улицам Новой, Есенина, Интернациональной и на Касимовском шоссе в этом году устранили колейность. Работы завершены, но ещё не приняты.

На улице Новой на площади 450 квадратных метров отфрезеровали асфальтовое покрытие, произвели розлив вяжущего материала и устройство покрытия из асфальтобетонной смеси и его уплотнение. Мелкие ямы на этом участке отремонтирует ДБГ.

На ул. Баженова предусмотрены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на проезжей части протяжённостью 520 метров, устройство подходов к пешеходному переходу на Славянском проспекте, замена автобусного павильона и дорожных знаков и нанесение разметки.

Участок дороги был в очень плохом состоянии. Сейчас большая часть работ выполнена, подрядчик планирует доделать всё в июне – раньше срока, обозначенного в контракте.