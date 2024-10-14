Понедельник, 14 октября, 2024

Мэр Рязани оценил ход капремонта канализационной насосной станции №4

Автор: Валерия Мединская

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Глава администрации Рязани Виталий Артёмов совместно с руководителями структурных подразделений провёл объезд города. Об итогах работы информирует пресс-служба мэрии.

Артёмов проверил результат выполнения поручения, который дал подчинённым в ходе приёма граждан. Речь шла о расчистке подвала в доме №29 по улице Фрунзе. Посодействовать в решении проблемы главу администрации попросили местные жители. Поручение Артёмова выполнено в полном объёме.

Глава администрации также проверил готовность котельных к началу отопительного сезона, в том числе осмотрел объекты, которые планируется принять на баланс города. Также Артёмов оценил темпы и качество работ по капитальному ремонту канализационной насосной станции №4 (КНС-4).

На Московском шоссе глава администрации совместно с руководителями структурных подразделений осмотрел перспективные площадки для озеленения. Высадка деревьев запланирована на Московском шоссе – от поворота на Дягилево в сторону ТЦ «Марко Молл» (по правой стороне при движении в сторону города).

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