Четверг, 29 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Мэр Рязани и депутат городской думы осмотрели сквер в посёлке Строитель

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Фото со страницы Рязанской городской думы

Глава города Елена Сорокина, зампред комитета по социальным вопросам, депутат Рязанской городской думы по округу №10 Светлана Ворнакова и местные активисты побывали 29 сентября в зелёной зоне между улицей Качевской и Ряжским шоссе.

На первом этапе благоустройства по областной программе поддержки местных инициатив в прошлом году здесь убрали дикорастущую поросль и обустроили пешеходные дорожки. В 2022 году идёт второй этап. В сквере уложили тротуарную плитку на дополнительных пешеходных дорожках, подсыпали плодородный грунт и посеяли газон.

В настоящее время устанавливаются лавочки, урны, а также освещение. Благоустройство идёт по графику и будет завершено до конца октября. В следующем году активисты микрорайона, как ожидается, продолжат благоустраивают территорию и установят ограждение.

Мэр Рязани и депутат городской думы осмотрели сквер в посёлке Строитель
Мэр Рязани и депутат городской думы осмотрели сквер в посёлке Строитель
Мэр Рязани и депутат городской думы осмотрели сквер в посёлке Строитель
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