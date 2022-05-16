Мэр Рязани Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание

Глава администрация Елена Сорокина провела еженедельное рабочее совещание, сообщила пресс-служба мэрии Рязани.

На повестке дня — ежедневная уборка города, реализация нацпректов «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда», проведение ямочного ремонта, подготовка к отопительному сезону, соблюдение Правил благоустройства города и другие.

Ежедневно Дирекция благоустройства города проводит работы по уборке и благоустройству городских территорий. Работники МБУ подметают тротуары и пешеходные дорожки, убирают случайный мусор, очищают урны на остановках и общественных пространствах, проводят валку аварийных деревьев, высадку цветов в клумбы, осуществляют уход за зелеными насаждениями. Спецтехника работает во всех районах города, убирает грязь и грунтовые наносы. Особое внимание — ликвидации несанкционированных свалок. Префектам МКУ «УДТ» поручено ежедневно осуществлять мониторинг территорий районов и оперативно выполнять уборку таких стихийных свалок.

В областном центре продолжается ямочный ремонт. На прошлой неделе работы по ликвидации проводились на 12 участках улиц, общая площадь составила более 800 кв. м. Подрядная организация работала на Касимовском шоссе, в нормативное состояние приведены 415 кв. м дорожного полотна. Всего с начала года работы по заделке выбоин проведены на 88 участках улично-дорожной сети, площадь ремонта — более 14500 кв. м.

Подрядчики продолжают устранять дефекты на дорогах в рамках гарантийных обязательств. На 22 объектах из 43 выявленных — недостатки устранены.

В рамках комфортной городской среды ведутся работы на четырех общественных пространствах — парке имени Белякова, Гвардейском сквере, территории «Вишневый сад–Дубовая роща», Лыбедском бульваре. Второй этап благоустройства Лесопарка начнется ориентировочно на следующей неделе — как только участок подсохнет после весеннего половодья.

Полным ходом ведется подготовка к новому отопительному сезону. МУП «РМПТС» проводит опрессовку магистральных теплосетей, плановый ремонт на котельных и ЦТП. Предприятие преступило к опрессовке объектов социальной сферы.

На особом контроле соблюдение Правил благоустройства города. Контрольно-аналитическим управлением за прошедшую неделю составлено 29 протоколов за ведение несанкционированной торговли, в административную комиссию направлено 80 актов в части парковки транспортных средств на зеленых зонах.