Среда, 15 февраля, 2023
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Мэр Рязани Елена Сорокина посетила «Территорию подростков»

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В среду, 15 февраля, мэр Рязани Елена Сорокина по приглашению уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Анжелики Евдокимовой посетила «Территорию подростков». Об этом она написала ВКонтакте.

Администрация города выделила помещение на ул. 4-я линия, а дизайн-проект и отделку оплатили спонсоры. Пространство в стиле «лофт» оборудовано мебелью и всем необходимым для досуга — кофе-машиной, бытовой техникой и 3D-принтером.

Территория подростков — это место, где дети могут свободно и комфортно выражать себя и развиваться. Здесь молодежь может офлайн пообщаться, перекусить, выпить чай или кофе, послушать музыку, поиграть в настольные игры и принять участие в мастер-классах. Здесь могут одновременно находиться до 30 человек. Ребята из всех районов Рязани посещают центр. В будущем планируется открыть еще несколько таких пространств.

Сорокина пообщалась с детьми, многие из которых уже определились с будущими профессиями. Кто-то хочет стать- геодезистом, архитектором, медиком или мастером по ремонту техники. Она пожелала им успехов и реализации всех планов.

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