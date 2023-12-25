Мэр Рязани Артёмов подарил подростку синтезатор

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов подарил синтезатор подростку, оставившему пожелание на «Ёлке желаний». Об этом мэр сообщил ВКонтакте.

«В „Ёлке желаний“ мне выпала просьба 15-летнего Владислава Изместьева. Мальчик просил подарить ему синтезатор. Он серьезно увлекается музыкой, но старенький синтезатор сломался. Передал новый музыкальный инструмент и подставку под него непосредственно ему в руки в своем рабочем кабинете. Владислав был очень рад подарку.

Проект „Ёлка Желаний“ реализуется Российским движением детей и молодежи „Движение Первых“, помогает исполнить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и ребят из малообеспеченных семей, детей участников СВО и из новых регионов страны.

В акции уже приняли участие депутаты Рязанской городской Думы, члены партии „Единой России“. Для воспитанников Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции сотрудники городской администрации закупили настольные игры.

Предлагаю и вам присоединиться к доброй акции и помочь реализовать чью-то мечту елкажеланий.рф».