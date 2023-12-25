Понедельник, 25 декабря, 2023
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Мэр Рязани Артёмов подарил подростку синтезатор

7info
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Глава администрации Рязани Виталий Артёмов подарил синтезатор подростку, оставившему пожелание на «Ёлке желаний». Об этом мэр сообщил ВКонтакте.

«В „Ёлке желаний“ мне выпала просьба 15-летнего Владислава Изместьева. Мальчик просил подарить ему синтезатор. Он серьезно увлекается музыкой, но старенький синтезатор сломался. Передал новый музыкальный инструмент и подставку под него непосредственно ему в руки в своем рабочем кабинете. Владислав был очень рад подарку.

Проект „Ёлка Желаний“ реализуется Российским движением детей и молодежи „Движение Первых“, помогает исполнить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и ребят из малообеспеченных семей, детей участников СВО и из новых регионов страны.

В акции уже приняли участие депутаты Рязанской городской Думы, члены партии „Единой России“. Для воспитанников Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции сотрудники городской администрации закупили настольные игры.

Предлагаю и вам присоединиться к доброй акции и помочь реализовать чью-то мечту елкажеланий.рф».

Мэр Рязани Артёмов подарил подростку синтезатор

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