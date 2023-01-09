Понедельник, 9 января, 2023
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Мэр Курска осудил депутата Васильева за видео из Мексики

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Глава администрации Курска Игорь Куцак раскритиковал депутата областной Думы Максима Васильева за видео из Мексики, передает 46ТВ.

На кадрах видно, как парламентарий пьет коктейли, ест креветки и передает всем привет.

«Народный избранник не имеет права вести себя подобным образом ни в мирное время, ни в условиях специальной военной операции», – подчеркнул Куцак.

Мэр назвал поведение Васильева проявлением цинизма и отсутствия чувства такта и сопричастности.

Куцак добавил, что его поступок, который глава администрации назвал неэтичным, изучит комиссия по мандатным вопросам и депутатской этике.

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