Мэр Касимова обсудил развитие футбола в городе с почётным президентом РФС Колосковым

— Вячеслав Иванович легенда советского и российского спорта, председатель Федерации футбола СССР в 1990–1991 годах, первый президент Российского футбольного союза в 1992–2005 годах, — написал Бахилов.

— Обсудили перспективы развития спорта в городе Касимов, рассказал ему о формировании футбольной команды города и ее участии, после долгого перерыва, в областном чемпионате.