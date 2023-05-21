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Мэр Касимова обсудил развитие футбола в городе с почётным президентом РФС Колосковым

7info
Мэр Касимова обсудил развитие футбола в городе с почётным президентом РФС Колосковым
Фото: vk.com/id734951214

Глава администрации Касимова Иван Бахилов встретился с почётным президентом Российского футбольного союза Вячеславом Ивановичем Колосковым. Об этом чиновник сообщил на своей странице ВКонтакте.

— Вячеслав Иванович легенда советского и российского спорта, председатель Федерации футбола СССР в 1990–1991 годах, первый президент Российского футбольного союза в 1992–2005 годах, — написал Бахилов.
— Обсудили перспективы развития спорта в городе Касимов, рассказал ему о формировании футбольной команды города и ее участии, после долгого перерыва, в областном чемпионате.

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