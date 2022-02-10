Публичный отчёт мэра Рязани Елены Сорокиной пройдёт 12 февраля

Отчёт главы администрации Рязани Елены Сорокиной по итогам работы за прошлый год и планам на этот состоится 12 февраля.

Он начнётся в 11.00, его проведут в ЦГБ имени С. А. Есенина. Присутствующих в зале разместят согласно эпидтребованиям.

Прямую трансляцию публичного отчёта рязанцы смогут увидеть в группе администрации Рязани ВКонакте. Как отметили в пресс-службе мэрии, Сорокина даст ответы на вопросы жителей. Их можно адресовать мэру несколькими способами: в комментариях к посту по ссылке, письмом на электронную почту. Можно задать вопрос, позвонив по номеру 95-69-29. Вопросы по телефону от рязанцев принимаются в рабочее время.

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Сорокина, обращаясь к рязанцам, заверила их, что будет предельно честной и ответит «без воды». В качестве тем предложила следующие: уборка снега, работа общественного транспорта, проблемы в социальной сфере.

— Буду сама поднимать сложные темы, на простые вы и так знаете ответы.

Мэр добавила, что не сможет ответить на все вопросы лично, но без внимания администрации не останется ни одно обращение.