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Четверг, 7 апреля, 2022

Мэр Череповца показал разрушенные тротуары после схода снега

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Мэр Череповца показал разрушенные тротуары после схода снега

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Глава администрации Череповца Вадим Германов опубликовал фотографии разрушенных тротуаров, пишет Череповец-поиск.

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С таянием снега стали видны результаты некачественного капитального ремонта теплосетей, который проводил подрядчик из Санкт-Петербурга. Так, он не убрал за собой следы работы.

Германов подчеркнул, что в ближайшее время профильная компания «Газпром теплоэнерго Вологда» наймет новых подрядчиков для благоустройства территорий.

Мэр уточнил, что улицу Ленина и бульвар Доменщиков планируется привести в порядок к 1 мая, Октябрьский проспект – к 15 мая, улицу Партизана Окинина – к 1 июня.

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