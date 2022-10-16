Мэр Белгорода рассказал о последствиях дневного обстрела города

Глава администрации Белгорода Антон Иванов рассказал в соцсетях о последствиях дневного обстрела города, пишет Go31.ru.

По его словам, в результате случившегося получили незначительные повреждения четыре машины и шестнадцать частных домов. Еще в семи квартирах требуется заменить окна.

«Специалисты мэрии уже организовали работу замерщиков, чтобы максимально оперативно все восстановить», – отметил Иванов.

Мэр Белгорода уточнил, что к работам по восстановлению приступят уже во вторник.

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