Глава администрации Белгорода Валентин Демидов раскритиковал своих подчиненных за презентации, сообщил «Бел.Ру».

Его заместители выступили с докладами на оперативном совещании о состоянии пляжей, ремонте дорог и коммунальном хозяйстве.

«Доклад очень громоздкий. Много информации. Она, понятно, интересная, но воспринимать ее сложно. Сделайте нормальные презентации, информативные», – поручил Демидов.

Мэр пояснил, что белгородцы должны понимать, какие будут изменения, но в таком виде им будет трудно воспринимать слишком большой объем информации.