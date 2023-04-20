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Четверг, 20 апреля, 2023
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Мэр Белгорода Демидов раскритиковал подчиненных за презентации

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Глава администрации Белгорода Валентин Демидов раскритиковал своих подчиненных за презентации, сообщил «Бел.Ру».

Его заместители выступили с докладами на оперативном совещании о состоянии пляжей, ремонте дорог и коммунальном хозяйстве.

«Доклад очень громоздкий. Много информации. Она, понятно, интересная, но воспринимать ее сложно. Сделайте нормальные презентации, информативные», – поручил Демидов.

Мэр пояснил, что белгородцы должны понимать, какие будут изменения, но в таком виде им будет трудно воспринимать слишком большой объем информации.

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