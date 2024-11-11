Мэр Артёмов рассказал о проекте бюджета Рязани на 2025 год

Проект бюджета Рязани на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов внесен на рассмотрение в Рязанскую городскую Думу 11 ноября. В церемонии передачи приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации города Виталий Артёмов, представители депутатского корпуса и руководители структурных подразделений администрации.

Как отметил Виталий Артёмов, проект бюджета города составлен в «программном формате», то есть бюджетные ассигнования отражены в разрезе муниципальных программ и приоритетных мероприятий. Его основу составляют 19 муниципальных программ, удельный вес программных расходов в общем объёме расходов в 2025 году составит почти 99%.

Общая сумма доходов составит порядка 17,9 млрд рублей, расходов – 18,6 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы на 2025 год определены в объеме более 9,2 млрд рублей.

Бюджет продолжит выступать гарантом выполнения всех социальных обязательств. Доля расходов отраслей социальной сферы составит в 2025 году 70% в общем объёме расходов, или более 13 млрд рублей.

Расходы на поддержку отраслей городского хозяйства на 2025 год предусмотрены в сумме 3,1 млрд рублей. Как было уже отмечено ранее, в проекте закона в областном бюджете отсутствует распределение субсидий городу на софинансирование мероприятий, реализуемых в рамках муниципальных программ «Дорожное хозяйство» и «Формирование современной городской среды». Однако в проекте бюджета города запланированы средства на обеспечение условий софинансирования ожидаемых объемов ассигнований из средств областного бюджета, а также на обеспечение мероприятий, которые будут направлены на достижение целей национальных проектов.

Виталий Артемов подчеркнул, что администрация города совместно с Рязанской городской Думой надеется на плодотворную работу, которая позволит обеспечить своевременное принятие бюджета города на 2025 год и качественное исполнение бюджета в следующем году. Проект главного финансового документа передан в комитет по бюджету и налоговой политике Рязгордумы. В ближайшее время его обсудят на публичных слушаниях.