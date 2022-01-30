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Воскресенье, 30 января, 2022

Мясников рассказал, почему не все страдают постковидным синдромом

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Мясников рассказал, почему не все страдают постковидным синдромом

7info

Врач и ведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, почему люди по разному восстанавливаются после коронавируса.

Кто-то переносит заболевание легче, кому-то требуется гораздо больше времени на восстановление.

Осложнения у некоторых пациентов возникают после любой тяжёлой болезни — гриппе, бактерицидной инфекции. Коронавирус не исключение, отметил медик.

— Так что не надо говорить, что именно ковид дает такое. Любая тяжелая инфекционная болезнь дает осложнения, — сказал Мясников.

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При этом чёткой картины симптомов постковидного симптома нет, у каждого человека он проявляется по-разному.

В любом случае, здоровый, подвижный человек с сильными защитными механизмами в организме, восстановится быстрее пациента с хроническими заболеваниями.

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