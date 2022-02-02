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Среда, 2 февраля, 2022

Мясников напомнил россиянам о пяти забытых советских «суперпродуктах»

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Мясников напомнил россиянам о пяти забытых советских «суперпродуктах»

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Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил пять советских «суперпродуктов», о которых россияне незаслуженно забыли, сообщает телеканал «Россия 1».

В первую очередь, медик призвал включить в рацион рыбий жир, что позволит улучшить общее состояние здоровья, иммунитет и память.

Вторым таким продуктом он назвал гематоген. Благодаря содержанию бычьей крови повышается уровень гемоглобина в крови, проходят усталость и слабость.

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Мясников также посоветовал употреблять в пищу морскую капусту, поскольку является источником йода, большого количества витаминов и антиоксидантов.

Наконец, врач порекомендовал не забывать о пользе чайного гриба, улучающем работу ЖКТ и нервной системы, и яблочного уксуса. Последний помогает при похудении, простуде и борьбе с перхотью.

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