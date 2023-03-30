Митрополит Украинской православной церкви Павел обратился к президенту Владимиру Зеленскому из-за ситуации вокруг Киево-Печерской Лавры.

Киев потребовал, чтобы монахи УПЦ освободили монастырь к апрелю.

Священнослужитель отметил, что процесс выселения священников проходит с дозволения украинского лидера.

«Господин президент. Говорю вам и вашей своре. Вы думаете, что войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать?» – задался вопросом Павел.

Митрополит подчеркнул, что Господь не простит Зеленскому и его семье подобный поступок и призвал его «бояться».