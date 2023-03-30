spot_img
Четверг, 30 марта, 2023
powder

Митрополит УПЦ обратился к Зеленскому из-за ситуации вокруг Киево-Печерской Лавры

На главнуюНовости мира

Митрополит Украинской православной церкви Павел обратился к президенту Владимиру Зеленскому из-за ситуации вокруг Киево-Печерской Лавры.

Киев потребовал, чтобы монахи УПЦ освободили монастырь к апрелю.

Священнослужитель отметил, что процесс выселения священников проходит с дозволения украинского лидера.

«Господин президент. Говорю вам и вашей своре. Вы думаете, что войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать?» – задался вопросом Павел.

Митрополит подчеркнул, что Господь не простит Зеленскому и его семье подобный поступок и призвал его «бояться».

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации