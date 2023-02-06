Понедельник, 6 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Митрополит Рязанский Марк объяснил значение заповеди «Не убий» в условиях специальной военной операции

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Фото с официального сайта Московского патриархата

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк объяснил, нарушает ли христианин заповедь «Не убий» в условиях боевых действий. Ответ священника прозвучал в программе «Слово Архипастыря».

Помимо божественной заповеди «не убий» есть многовековая практика, когда церковь благословляет на участие в войнах, – пояснил священнослужитель.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк: «Конечно, в условиях военных действий существует возможность нарушить заповедь. Одно дело, когда человек выполняет приказ, идёт в бой или защищается. Совсем другое, когда он, находясь на войне, убивает безоружного гражданского человека или человека, который поднимает руки и сдаётся. Вот это называется убийство»

Митрополит отметил, что защита Отечества — это подвиг. «Человек защищает своих родных, всё, что ему дорого, он готов пожертвовать собой ради этого», – сказал Марк.

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