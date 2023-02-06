Митрополит Рязанский Марк объяснил значение заповеди «Не убий» в условиях специальной военной операции

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк объяснил, нарушает ли христианин заповедь «Не убий» в условиях боевых действий. Ответ священника прозвучал в программе «Слово Архипастыря».
Помимо божественной заповеди «не убий» есть многовековая практика, когда церковь благословляет на участие в войнах, – пояснил священнослужитель.
Митрополит отметил, что защита Отечества — это подвиг. «Человек защищает своих родных, всё, что ему дорого, он готов пожертвовать собой ради этого», – сказал Марк.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram