Митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил молебен на заводе точного литья

Во вторник, 17 декабря, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил молебен, участниками которого стали сотрудники и руководство завода точного литья. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Генеральный директор Олег Регуш рассказал митрополиту историю завода, познакомил с особенностями производства. Владыке показали продукцию предприятия, поделились достижениями.

Завод точного литья создан в 1997 году на базе «Центролита». Сейчас предприятие осуществляет выпуск чугунного и стального литья.